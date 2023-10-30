dmc تبرز تقرير «الوطن» عن التشغيل الأحادي للسد الأثيوبي.. خطر وجودي

عرض برنامج «8 الصبح» على قناة «DMC» ما نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والذي جاء بعنوان «الرى»: التشغيل الأحادي للسد الأثيوبي خطر وجودي.

ملف السد الإثيوبي

وقالت الكاتبة الصحفية همت سلامة، إنّ ملف السد الإثيوبي ملف شائك ومعقد لأكثر من سبب، لأنّه منذ البداية كانت هناك توجهات أحادية من الجانب الأثيوبي، لكن مصر لم تتعامل بشكل أحادي فى القضية.

السيسي كان حريصًا طول الوقت على عدة لقاءات مع الجانب الأثيوبي

وأضافت سلامة خلال لقائها ببرنامج «8 الصبح» على قناة DMC، قائلًة: «طوال الوقت كانت هناك تصريحات متداولة، والرئيس السيسي كان حريصًا طول الوقت على عدة لقاءات مع الجانب الأثيوبي، كما أن الدبلوماسية المصرية كان ليها دور مهم جدًا خاصة فى إجتماعات مجلس الأمن فى 2020».

وأكملت: «كل المعطيات التى كانت حول الملف كانت مصر تقودها بشكل حكيم ورشيد جدًا لأكثر من سبب، لأنه أولًا بنتكلم عن دول جوار، كما أنه ملف أمن قومي بالنسبة لمصر، وبالتالى كان التعامل يتم بحذر شديد جدًا، كما أن وزير الخارجية كان له عدد من التصريحات التي خرج بها لوسائل الإعلام والتي كانت تؤكد بأننا لن نأخذ موقفا أحاديا رغم البناء والملىء والتشغيل إلا أن مصر حتى هذه اللحظة تتفاوض».