أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 30-10-2023

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 30-10-2023 في الأسواق، في ظل وفرة المعروض في الأسواق واستمرار المواطنين في الإقبال على الشراء، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وترصد السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 30-10-2023 في الأسواق، كما يلي.

أسعار الخضروات الیوم

- يتراوح سعر الطماطم بين 5 و12.5 جنيه.

- يتراوح سعر البطاطس بين 10 و13 جنيها.

- يتراوح سعر البصل اليوم بين 15 و19 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكھة

- يتراوح سعر الكوسة بين 2 و5 جنيهات.

- يتراوح سعر الفاصوليا بين 7 و9 جنهيات.

- والباذنجان البلدي ما بين 2 و3.5 جنيه.

- يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات بسوق العبور

- تراوح سعر البرتقال البلدي بين 5 و 6 جنيهات.

- يتراوح سعر اليوسفي بين 7 و9 جنيهات.

- يتراوح سعر الليمون البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه.

- يتراوح سعر العنب الأحمر بين 12 و14 جنيها.

- ويتراوح سعر البلح الرملي بين 9 و13 جنيها.

- تراوح سعر الجوافة بين 7 و9 جنيهات.

- يتراوح سعر الرمان بين 8 و 18 جنيها.

- يتراوح سعر الكاكا بين 12 و18 جنيها.