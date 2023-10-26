أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الخميس 26-10-2023

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 26-10-2023 في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو الطماطم 8 جنيهات، فيا سجلت البطاطس نحو 11 جنيها، وتراوح سعر البصل بين 15 حتى 19 جنيها، متراجعة بقيمة جنيه في الكيلو تقريبا، وفق ما قاله أحمد عبدالحميد، أحد تجار سوق العبور للجملة، وعضو الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الخضروات اليوم

وسجلت أسعار الخضروات اليوم حالة من الاستقرار، حيث تراوح سعر الفاصوليا الخضراء بين 9 إلى 11 جنيها، وتراوحت أسعار الباذنجان البلدي بين 3.5 إلى 5.5 جنيه، والفلفل الحامي 7 جنيهات، والملوخية الخضراء سجلت حوالى 3.5 الى 4.5 جنيه والخيار سجل 9 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد عبدالحميد، أنّ حركة توريد المنتجات الزراعية مستقرة، موضحا أنّ سعر البامية تراوح بين 30 إلى 35 جنيها، فيما بلغ سعر القلقاس نحو 9 جنيهات، وسجلت أسعار الفاكهة 7 جنيهات للبرتقال البلدي، و9 جنيهات لبرتقال أبو سرة، والعنب كرمسن 25 جنيها، والعنب الأحمر سجل 12 جنيها.

أسعار الخضروات بسوق العبور

وأشار عبدالحميد إلى أنّ أسعار الخضروات في سوق العبور مستقرة، مؤكدا تراجع أسعار البصل الذي تراوح بين 15 إلى 19 جنيها، والزيتون العزيز بلغ سعر 40 جنيها للكيلو.