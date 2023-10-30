خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات.. اعرف المواعيد الجديدة

يرغب كثير من المواطنين في معرفة خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في مختلف المحافظات، بعد أن أصدرت رئاسة الوزراء قرار بمد فترة قطع الكهرباء في المحافظات لمدة تصل إلى ساعتين بعد أن كانت ساعة واحدة بسبب زيادة الأحمال.

خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات

وحددت مختلف المحافظات خريطة تخفيف أحمال الكهرباء بها بعد قرار رئاسة الوزراء، ففي الإسكندرية، يبدأ تخفيف الأحمال من خلال قطع الكهرباء في مختلف المناطق بالتدريج لمدة ساعتين، إذ يبدأ القطع فى أول منطقة من الساعة 11 صباحا بدلاً من الساعة 12 ظهراً، وسيكون مدة الفصل ساعتين ويجرى الأمر بالتدريج حسب موعد القطع لكل مجموعة، ويمكن معرفة المواعيد من هنا.

وأوضحت شركة الكهرباء بالإسكندرية، قطع الكهرباء لمدة ساعتين بدلا من ساعة، فعلي سبيل المثال إن كان موعد قطع الكهرباء في منطقة ما بالإسكندرية من الساعة 12 إلى الساعة 1 ظهرا، فإن القطع سيبدأ من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا، وهكذا بالتوالي في مختلف المجموعات.

تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة القليوبية

وفي محافظة القليوبية، يُجرى قطع الكهرباء في القليوبية يوميا من الساعة 12 ظهرا وعلى مدار 24 ساعة، وذلك بالتبادل بين كل منطقة وأخرى، علي أن تكون مدة القطع في كل منطقة ساعتين، وتأتي حركة مد فترة الانقطاع حتى عودة درجات الحرارة لمعدلات مناسبة، حتى لا يحدث ضغط على شبكات الكهرباء.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في سوهاج

وفي محافظة سوهاج، أوضحت شركة كهرباء مصر العليا أنه يجرى قطع الكهرباء في سوهاج لمدة ساعتين بدلا من ساعة واحدة، وجرى توزيع المناطق علي محطات الكهرباء ما بين محطة رئيسية فى كل مركز، فضلا عن المحطات الفرعية، بالقرى ليتم التبادل بين المحطات الرئيسية والفرعية بعضها البعض.

وتبدأ خريطة قطع الكهرباء من الساعة 12 مساء حتى الساعة 2 ظهرا في منطقة، ثم تعود الكهرباء، وتُقطع لمدة ساعتين بمنطقة أخرى حتى الساعة 12 منتصف الليل.

تخفيف أحمال الكهرباء في مطروح

أعلنت شركة توزيع الكهرباء بالبحيرة قطع الكهرباء لمدة ثلاث ساعات يومياً في مدن مطروح، بداية من الساعة الحادية عشر صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً، في مناطق شرق المدينة مثل علم الروم والسواني البخارية والسواني القبلية، وعزبة الملاحة وحتي منطقة مينا حشيش، ومن الساعة الثانية عشر وحتى الساعة الثالثة ظهراً، في مناطق غرب المدينة بجميع الشوارع والعزب، على أن يجرى تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في مرسى مطروح.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الدقهلية

وفي محافظة الدقهلية، يُجرى قطع الكهرباء لمدة ساعتين بالتوالي في مختلف المناطق بداية من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 12 منتصف الليل، إذ يجري قطع الكهرباء في المنطقة الخاصة بالمجموعة الأولى من الساعة 12 حتى الساعة 2 ظهرا، وهكذا بالتوالي في كل منطقة حتى الساعة 12 منتصف الليل، بهدف تخفيف الأحمال وفقا لقرار رئاسة الوزراء.

تخفيف أحمال الكهرباء في البحيرة

ويُجرى قطع الكهرباء في محافظة البحيرة لمدة ساعتين، وفقا لقرار رئاسة الوزراء، وبحسب خطة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء في المدن والأحياء والمناطق السكنية المختلفة، بهدف تخفيف الأحمال علي الكهرباء.

ويكون قطع الكهرباء بالتوالي علي المناطق المحددة في كل مجموعة مسبقة في قطع الكهرباء، مع زيادة مدة القطع بدلا من ساعة واحدة لتصل إلي ساعتين او ثلاثة ساعات في بعض المناطق.

تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الشرقية

وفي محافظة الشرقية، يُجرى قطع الكهرباء لمدة ساعتين وفقا لقرار رئاسة الوزراء بتعديل موقت لمواعيد خطة تخفيف الأحمال الزائدة علي الكهرباء لتكون عدد ساعات قطع التيار الكهربائي تتراوح بين 60 دقيقة حتى 120 دقيقة، بمعدل ساعتين بالتوالي على المناطق المختلفة في المحافظة والتي جرى تحديد القطع بها بداية من الساعة 12 ظهرا حتى 12 منتصف الليل.

تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الأقصر

وفي محافظة الأقصر لم يصدر أي بيان رسمي بخصوص قطع الكهرباء في المحافظة، وتستمر مواعيد قطع الكهرباء في الاقصر كما كانت محددة من قبل، دون أي تعديل خاصة بالتزامن مع التوقيت الشتوي الجديد.

تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة جنوب سيناء

وتم استثناء محافظة جنوب سيناء من قرار رئاسة الوزراء بقطع الكهرباء من البداية، إذ تعتبر منطقة سياحية وضغط الاحمال بها أقل من المحافظات الأخرى.