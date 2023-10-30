عرض فيلمي «فوتوجونيك» و«عروستي» في مركز الثقافة السينمائية الأربعاء المقبل

يستأنف مركز الثقافة السينمائية، الكائن في 36 شارع شريف، التابع للمركز القومي للسينما، الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء، نشاطه السينمائي، بعرض فيلم «فوتوجونيك»، والفيلم الروائي القصير «عروستي»، للمخرج شريف جابر سالم.

الفيلم الروائي القصير «فوتوجونيك»

يذكر أن الفيلم الروائي القصير «فوتوجونيك»، عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وإخراج شريف جابر سالم، تصوير إسلام ديار.

ويروي فيلم «فوتوجونيك»، قصة مرام التي تعتقد أن طبيعة الناس الحقيقية يمكن أن تنكشف من خلال عدسة كاميرتها، وحين تلتقي حبّ حياتها تواجه معضلة في كشف الحقيقة التي يخفيها هذا الحبيب، خاصة في ظل الضغوط الاجتماعية التي تدفعها إلى الزواج.

محطات في حياة المخرج جابر سالم

جدير بالذكر أن المخرج جابر سالم، قد حصل على العديد من الجوائز، أهمها جائزة المركز الأول عن فيلم اليوم الأخير في مهرجان الملكة بالإسكندرية، وشهادتي تقدير من مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية القصيرة والوثائقية، عن فيلمي عاطف وفوتو جينيك، ويعرض له حاليا الفيلم الروائي القصير «رزق»، في عدة مهرجانات خارجية.

جدير بالذكر، أن العرض يقام في مقر مركز الثقافة السينمائية، الكائن في 36 شارع شريف، الساعة 6 مساء، بحضور المخرج جابر سالم، تحت إشراف الكاتبة/ أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، والحضور مجاني للجمهور العام.