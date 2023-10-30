6 فئات الأكثر احتياجا للقاح الإنفلونزا.. كم سعر المصل للفرد؟

التقلبات الجوية في الخريف، من السمات الرئيسية للفصل الانتقالي ما بين الصيف والشتاء، ومعها تكثر الإصابة بالإنفلونزا، ويزداد الطلب على اللقاحات المضادة، خاصة ممن يعانون من مناعة ضعيفة، لذا أوضحت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، أن هناك فئات أكثر احتياجا لتناول لقاح الإنفلونزا، لتجنب مضاعافاتها، ذكرتها الشركة مع بيان أسعار المصل.

الفئات الأكثر احتياجا للقاح الإنفلونزا

أكدت «فاكسيرا»، في بياناتها، أن هناك 6 فئات رئيسية، هي الأكثر احتياجا للقاح الإنفلونزا:

- الأطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات.

- كبار السن.

- المصابون بأمراض مزمنة كمرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى والربو والحساسية.

- أصحاب المناعة الضعيفة، بسبب مرض معين أو تلقى أدوية مثبطة لجهاز المناعة.

- العاملون في المجال الطبي، لكثرة اختلاطهم بالجمهور، لأنهم أكثر عرضة للعدوى.

- السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بأسبوعين.

أسعار لقاح الإنفلونزا

أكدت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، أن سعر لقاح الإنفلونزا 190 جنيها في جميع فروع شركة المصل واللقاح في القاهرة والمحافظات، منوهة إلى أن تطعيم الإنفلونزا لا يتعارض مع التطعيمات الأخرى، ويبدأ التطعيم من عمر ستة أشهر.