انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-10-2023

تراجعت أسعار الذهب للمرة الأولى اليوم الاثنين، عقب الانخفاض الذي حدث خلال الأيام الماضية، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب.

انخفاض عيار 21 بقيمة 25 جنيها

وسجل الجرام عيار 21 الأكثر تداولًا انخفاضًا بقيمة 25 جنيها، ووصل سعر الجرام إلى 2560 جنيهًا، مقابل 2685 جنيهًا في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن عند مستوى 2926 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 18 بسعر 2194 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 20 ألفًا و480 جنيهل.