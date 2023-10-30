عاجل.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في محلات الصاغة.. كم بلغ عيار 21؟
كتب:
مريم حنفي
07:33 ص | الإثنين 30 أكتوبر 2023
أسعار الذهب في مصر
تشهد أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-10-2023 في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، هدوءًا ملحوظا مستمرًا منذ ختام تعاملات أمس الأحد، وذلك بعد أن تراجعت أمس في منتصف التعاملات بقيمة 5 جنيهات وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-10-2023 والتي جاءت كما يلي:
سعر جرام الذهب عيار 21
- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2570 جينها للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 24
- كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2937 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18
- فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 2203 جنيهات.
اسعار الذهب اليوم في المحلات
- وعن سعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ في محلات الصاغة 1718 جنيها شراء.
- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 12 يبلغ الآن 1474 جنيها.
سعر الجنيه الذهب
- كما يسجل سعر جنيه الذهب اليوم 20560 جنيها.
- فيما تبلغ سعر الأونصة اليوم الاثنين 91701 جنيه.