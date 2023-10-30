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عاجل.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في محلات الصاغة.. كم بلغ عيار 21؟

كتب:

مريم حنفي
07:33 ص | الإثنين 30 أكتوبر 2023
أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر

تشهد أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-10-2023 في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، هدوءًا ملحوظا مستمرًا منذ ختام تعاملات أمس الأحد، وذلك بعد أن تراجعت أمس في منتصف التعاملات بقيمة 5 جنيهات وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-10-2023 والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2570 جينها للشراء. 

سعر جرام الذهب عيار 24 

- كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2937 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 18 

- فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 2203 جنيهات.

اسعار الذهب اليوم في المحلات 

- وعن سعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ في محلات الصاغة 1718 جنيها شراء. 

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 12 يبلغ الآن 1474 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب 

- كما يسجل سعر جنيه الذهب اليوم 20560 جنيها. 

- فيما تبلغ سعر الأونصة اليوم الاثنين 91701 جنيه. 

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بقلم مريم حنفي