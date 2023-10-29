تراجع أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة بقيمة وصلت إلى 5 جنيهات، وذلك بالنسبة لعيار 21 الأكثر تداولاً وفقا لما أعلن لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2570 جينها.

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2937 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في مصر

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف التعاملات المسائية إلى 2203 جنيهات.

- سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 1718 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 12 سجل في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1474 جنيها.

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب شهد تراجعا ملحوظا في منتصف التعاملات ليبلغ 20560 جنيها.

فيما سجل سعر الأونصة اليوم الأحد 91701 جنيه.