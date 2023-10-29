تراجع أسعار سبائك الذهب في مصر.. تعرف على التفاصيل

شهدت أسعار سبائك الذهب في مصر، اليوم الأحد، تراجعاً ملحوظاً داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، تزامناً مع انخفاض أسعار الذهب اليوم 5 جنيهات في منتصف التعاملات، بعد أن شهدت في بداية التعاملات استقراراً، وذلك وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار سبائك الذهب في مصر والتي جاءت كما يلي:

سعر سبيكة الذهب 100 جرام

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 اليوم 15171 جنيها.

- كما سجل سعر سبيكة الذهب 100 جرام 302911 جنيها.

- فيما وصل سعر سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 في محلات الصاغة إلي 30342 جنيها.

- وعن سعر سبيكة الذهب 50 جراما تبلغ الآن 151456 جنيها.

أسعار السبائك في مصر

- وبالنسبة لسعر سبيكة الذهب 20 جراما تسجل اليوم الأحد داخل محلات الصاغة بدون ضريبة ومصنعية 60603 جنيها للشراء.

- أما سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام عيار 24 تبلغ 16337 جنيها.

- كما وصل سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام إلى 31600 جنيها للشراء.

- وتسجل سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام 94237 جنيها.