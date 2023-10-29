أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد.. عيار 21 بـ2570 جنيها

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، استقرار أسعار الذهب في مصر، مع ختام التعاملات المسائية، اليوم الأحد، وذلك بعد أن تراجعت الأسعار في منتصف التعاملات بقيمة وصلت إلى 5 جنيهات بالنسبة لعيار 21 الأكثر تداولاً داخل كافة محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2570 جنيها للشراء، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون ضريبة إلى 2937 جنيها، أما سعر جرام الذهب عيار 18 سجل في ختام التعاملات 2203 جنيهات.

أسعار الذهب في مصر

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1718 جنيها للشراء، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 1474 جنيها، أما سعر جنيه الذهب اليوم الأحد في ختام التعاملات يبلغ 20560 جنيها.