إصابة محمد التاجي في رأسه أثناء الصلاة بالمدينة المنورة

كشف الفنان الكبير محمد التاجي إصابته في رأسه أثناء صلاة الفجر في المدينة المنورة، بالمملكة العربية السعودية التى زارها لأداء مناسك العمرة.

محمد التاجي: الحمد لله وقع أجري على الله

ونشر محمد التاجي صورة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، علق عليها «الحمد لله وقع أجري على الله، قدر الله وما شاء فعل، لسه حالًا آخر يوم ليا في مدينة سيدنا النبي، رايح أصلي الفجر، تكعبلت ووقعت على الأرض، وراسي خبطت في سن عمود مربع رخام».

يذكر أن الفنان محمد التاجي كان قد تعرض مؤخرا لأزمة صحية عنيفة، أجرى على إثرها عملية جراحية في المعدة بسبب ارتجاع المرئ، والذي أثر على أحباله الصوتية خلال الفترة الماضية

وقال «التاجي»، لـ«الوطن»: «عملت منظار في المعدة، بسبب شكوى من تعرضي لارتجاع أثناء نومي، فعصارة المعدة تصعد إلى المرئ، ومنها إلى القصبة الهوائية، فكنت أشعر بخنقة شديدة، وصعوبة في التنفس، وذلك كان يتسبب في انقطاع نومي بشكلٍ مزعج للغاية».