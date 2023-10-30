انطلاق فعاليات معرض مصر للطاقة 2023 برعاية 3 وزارات

انطلقت فعاليات معرض مصر للطاقة 2023، بالتزامن مع معرض فايريكس مصر، الحدث الرائد في مجال الطاقة في شمال أفريقيا، اليوم، تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، ووزارة البيئة، وبدعم من وزارة الإنتاج الحربي.

وافتتح فعاليات المعرض، الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير هشام بدر، مساعد وزير الشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وراما حمصي، مديرة معرض مصر للطاقة ومعرض فايريكس مصر.

وقالت راما حمصى، مديرة معرض مصر للطاقة ومعرض فايريكس مصر: «في عام 2023، تقف مصر على أعتاب تحول ملحوظ في قطاعي الطاقة وسلامة الحرائق. فهي تحدد نغمة تحول الطاقة في جميع أنحاء أفريقيا من خلال مبادرات لتسريع انتقال الطاقة والوصول إلى 50% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2040».

وتابعت: «الزخم يتزايد بدعم من 3 وزارات، ما يؤكد الأهمية الهائلة لمهمتنا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، نحن لا نستضيف معرضا فقط بل نطلق التقدم نساهم في النمو الاقتصادي ونعالج التحديات الواقعية بحلول واقعية».

وسلّط السفير هشام بدر، في المؤتمر، الضوء على المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية قائلا: «هذه مبادرة غير مسبوقة تقدم حلولا ملموسة لقضايا تغير المناخ الملحة التي نواجهها، وتتوافق المبادرة تماما مع طموحات مصر في مجال الطاقة، هي بمثابة حافز للتغيير وسد الفجوة المالية في مشاريع الطاقة المتجددة والاستدامة بتوجيه الموارد نحو المساعي المبتكرة والصديقة للبيئة، كما تمكن مصر من تسريع انتقالها إلى الطاقة النظيفة».