ما هي شروط الحصول على كراسة الشروط النهائية للتمويل العقاري؟

شروط عديدة يجب أن تتوافر في الشخص الذي يرغب في الحصول على كراسة الشروط الخاصة بمبادرة التمويل العقاري الجديد، وأهمها أن يكون من سُكان المحافظة.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الشروط الخاصة بالحصول على كراسة التمويل العقاري.

الشروط الواجب توافرها في المستفيد

يمكن للشخص اختيار الشقة التي يرغب في شرائها والمكان الذي يحدده، ولكن هناك شروط يجب توافرها في المستفيد، كما يلي.

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- عدم التقدم لأكثر من وحدة سكنية.

3- عدم تخصيص وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري.

4- ألا يقل السن عن 21 عامًا ويجوز أصحاب المعاشات لسن يصل لـ75 عاما.

أن يكون الحد الأقصى للدخل بالنسبة لشقق محدود الدخل كما يلي.

- بالنسبة للشخص غير المتزوج لا يزيد دخله عن 4500 جنيه.

- وبالنسبة للأسرة لا يزيد الدخل عن 6000 جنيه.

وبالنسبة لشقق متوسط الدخل:

- للشخص غير المتزوج لا يزيد دخله عن 10 آلاف جنيه.

- بالنسبة للأسرة لا يزيد الدخل عن 14 ألف جنيه.