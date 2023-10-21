تفاصيل التمويل العقاري من بنك QNB الأهلي.. عائد تنافسي

تتيح العديد من البنوك المصرية برامج خاصة بالتمويل العقاري في ظل أن كثير من المواطنين يبحثون ويتساءلون دائمًا عن التفاصيل الخاصة بتلك البرامج ومن ضمن تلك البنوك QNB الأهلي ويوفر نسبة تمويل تصل إلى 20% وذلك من قيمة الشقة أو الفيلا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل التمويل العقاري من بنك QNB الأهلي والذي جاء كما يلي:

تفاصيل التمويل العقاري

- يوفر بنك QNB الأهلي للمواطنين المصريين والأجانب المقيمين بمصر الراغبين في شراء شقة أو الفيلا او شالية فرصة القيام بذلك.

- تبدأ قيمة القرض من قيمة 50 ألف جنيه وتصل إلى 7 ملايين جنيه.

- تصل نسبة التمويل إلى 80% من قيمة الفيلا أو الشقة و65% من قيمة الشاليه.

المميزات

- وبالنسبة لسعر العائد يكون تنافسي.

- يمكن للعميل الاختيار بين العديد من طرق السداد سواء كانت أقساط شهرية ثابتة أو أقساط شهرية متناقصة أو أقساط شهرية ثابتة مع دفعات ربع سنوية، نصف سنوية أو سنوية.

- تبدأ مدة القرض من سنتين وتصل إلى 15 سنة.

- إمكانية دمج دخل الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية (الزوج، الزوجة، ...إلخ) للحصول على قيمة تمويل أعلى.

- يستطيع المواطن تأجير الوحدة الممولة بعد الحصول على موافقة البنك.

- وبالنسبة لسن المقترض لا يقل عن 23 سنة ولا يزيد على 60 سنة للموظفين و65 سنة لأصحاب الأعمال الحرة عند نهاية مدة القرض.