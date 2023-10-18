فترة سداد حتى 30 سنة.. تفاصيل قرض التمويل العقاري من بنك cib

تقدم البنوك المصرية برامج للتمويل العقاري في إطار مبادرات البنك المركزي المصري، ومن بينهم بنك التجاري الدولي CIB، بأطول فترات سداد تصل إلى 30 سنة بمعدلات عائد تناقصية، وبحد أقصى 2.5 مليون جنيه لسعر الوحدة بحسب الموقع الرسمي للبنك.

ويمكن شراء وحدة سكنية مناسبة حسب اختيار الشخص، بأقساط تناسب الدخل في إطار مبادرات البنك المركزي المصري، ونرصد في السطور التالية أهم المعلومات عنه.

التمويل العقاري عن طريق مبادرات المركزي

- أقل معدل عائد إذ أن يمكن التسديد بمعدلات عائد تناقصية تبدأ من 3% حتى 8%.

- مقدم يبدأ من 15% فقط من قيمة الوحدة.

- مصاريف ورسوم الطلب والتسجيل وكذلك رسوم التقييم العقاري، يمكن الاستفادة منها مجانًا.

- تأمين على العقار مجانًا طوال مدة القرض وأيضًا التأمين على الحياة.

- إتاحة خيارات سداد تناسب الجميع، وقيمة التمويل تصل إلى 2.5 مليون جنيه بخطط سداد مناسبة للدخل.

شروط الحصول على التمويل العقاري

- إجراءات التقديم للحصول على التمويل العقاري لمبادرة البنك المركزي سهلة وسريعة.

- نسبة إجمالي الأقساط إلى صافي الدخل الشهري، ألا تتعدى نسبة إجمالي الأقساط 40% من صافي الدخل الشهري.

- ومواصفات الوحدة يجب أن تكون كاملة التشطيب والمرافق.