الأقصر تشهد طفرة في الإنجازات خلال عيدها القومي الرابع عشر

تستعد محافظة الأقصر للاحتفال بالعيد القومي الرابع عشر، في 4 نوفمبر، وهو ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، إذ اتخذت المحافظة من هذا الحدث عيدا قوميا منذ تحويلها لمحافظة عام 2009، بعد أن كانت مدينة ذات طابع خاص تتبع لمحافظة قنا.

طفرة في المشروعات القومية

وتشهد الأقصر حاليا طفرة في المشروعات القومية، من إنشاء محور شمال الأقصر، إلى افتتاح أكبر مشروع أثري وهو طريق الكباش، وحياة كريمة، وإنشاء مستشفيات عالمية، وازدهار السياحة وعودتها لسابق عهدها. وفي التقرير التالي نرصد لكم أبرز المشروعات القومية التي جرى إنشاءها خلال العقد الأخير.

افتتاح طريق الكباش

وشهدت الأقصر في العام 2021، افتتاح طريق الكباش، أكبر مشروع أثري، الذي ظل حبيس الأرض لآلاف السنين، وهو الطريق الواصل بين معبدي الأقصر والكرنك بطول 2700 متر ويصطف على جانبيه 1059 تمثالا، وجري افتتاحه في احتفالية عالمية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة ممثلين عن دول العالم، وساهم هذا الافتتاح في إحداث دعاية وترويج سياحي، لمقاصد الأقصر الأثرية، ألقى بظلاله على الواقع السياحي وأحدث رواجا سياحيا كبيرا.

مشروع محور شمال الأقصر

يساهم مشروع محور شمال الأقصر في تسهيل الحركة المرورية وسير السيارات، والمحور هو عبارة عن مجموعة من الكباري والأنفاق والأعمال الصناعية بلغت القيمة التقديرية لها ما يزيد عن 7.257 مليار جنيه، وجرى استئناف العمل بالمحور عام 2021 ليكون بطول 19.800 كيلو متر وبعرض 60 مترا وبعدد 6 حارات مرورية، ويساهم هذا المحور في تسهيل الحركة السياحية، ما بين شرق وغرب المدينة، بعد أن كانت الحافلات السياحية القادمة من المطار تضطر الاتجاه جنوبا لعبور النيل عبر كوبري البغدادي، للوصول إلى المناطق الأثرية التي تتركز في مدينة القرنة، في مسافة تتجاوز ال30 كيلو متر، أما الآن ومع قرب افتتاح المحور سيختصر المسافة لأكثر من النصف.

مستشفيات عالمية

حظت الأقصر في عهد الرئيس السيسي بامتلاك 59 مركزًا، ووحدة طب أسرة، و6 مستشفيات بمنظومة التأمين الصحي الشامل تابعة لهيئة الرعاية الصحية، غيرت وجه الخدمات الطبية في المحافظة، نتج عنها اختفاء طوابير المواطنين والتكدس داخل وخارج المستشفى، بعد تفعيل الحجز المسبق عبر الخط الساخن 15344، تلك المستشفيات ساهمت في تقديم أكثر من خمسة ملايين ونصف خدمة صحية لأهالي الأقصر.

مجمع الصناعات بالبغدادي

أنشأت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مجمع الصناعات بقرية البغدادي جنوب المحافظة، على مساحة 49 فدانا، وبتكلفة تجاوزت مليار و100 مليون جنيه، لتوفير نحو 5700 فرصة عمل مباشرة، وحرصت على تقديم تيسيرات في المجمعات التي يجري طرحها أمام المستثمرين، شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، كما جرى إلغاء كل التكاليف المعيارية، وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألفا لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة إيجار الوحدات لمدة 50 سنة على خمس فترات قابلة للتجديد، إضافة إلى تأجيل وإعفاء تحصيل إيجار الوحدات لمدة 9 أشهر، تيسيرًا على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار.

حياة كريمة في 34 قرية

تجري مشروعات حياة كريمة بمركزي إسنا وأرمنت، في 34 قرية، لتحسين حياة المواطنين، لأول مرة في قرى لم تحصل على خدمات ضخمة منذ عشرات السنين، إذ يجري تنفيذ عدد 813 مشروعات خدمية واجتماعية واقتصادية، بالإضافة إلى توصيل الغاز والاتصالات وذلك في 9 وحدات قروية بمركز إسنا و4 وحدات قرية بمركز أرمنت، بـ27 قرية في إسنا و7 في أرمنت.