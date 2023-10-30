وزير الري يلتقى مدير معهد البحر الأبيض المتوسط للمياه لبحث تبادل المعرفة

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، آلان ميسونييه، مدير معهد البحر الأبيض المتوسط للمياه، على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه.

إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي

وأشار الوزير إلى دور معهد البحر الأبيض المتوسط للمياه في مجال تعزيز التعاون المائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع الحرص على مواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة والمعهد فى مجال المياه، خاصة مع تشابه رؤى وسياسات الوزارة مع سياسة المعهد فيما يخص التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتوجه لتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء.

تبادل المعرفة في مجال تحلية المياه لإنتاج الغذاء

وأكد أهمية تعزيز البحث العلمي وتبادل المعرفة في مجال تحلية المياه لإنتاج الغذاء، كما فعلت بعض الدول وحققت نتائج جيدة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه يجرى تنظيم جلسة رفيعة المستوى حول تحلية المياه غدا، ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه متوجها بالدعوة للمعهد للمشاركة فيها.

المنتدى العالمي العاشر للمياه

أكد أهمية التنسيق بين مصر باعتبارها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) والمعهد لتوحيد الرسائل والرؤى التى تقدمها الدول الأفريقية ودول البحر المتوسط في مختلف الفعاليات الدولية المعنية بالمياه، وصولا إلى المنتدى العالمي العاشر للمياه، والمقرر عقده في إندونيسيا خلال العام المقبل.