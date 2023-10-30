إعدام 1.1 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في طلخا بالدقهلية

شنت رئاسة مجلس ومدينة طلخا في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية والمطاعم والمنافذ، كما استهدفت المجازر وثلاجات حفظ اللحوم، بمشاركة لجنة مكونة من مديرية الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

نتائج الحملة على الأسواق والمنشآت الغذائية بطلخا

وقالت رحاب المزين، رئيس مجلس مدينة طلخا، في بيان، إن الحملة استهدفت نطاق المدينة شاملة القرى والعزب في عدد من المنشآت الغذائية والمجازر وثلاجات حفظ اللحوم تحديدا لضمان إيصال المنتجات الغذائية بطريقة سليمة وصحية للمواطنين، وتم رصد عدد من المخالفات التي أسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة، شاملة التموين وعدم إعلان أسعار وبيئة وعدم وجود شهادة صحية ونقص في الاشتراطات الصحية، كما تم إعدام 1150 كيلوجراما لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

تطهير الأسواق من السلع الفاسدة

وواصلت رئيس مجلس مدينة طلخا الهدف من هذه الحملات هو تطهير الأسواق والمنشآت الغذائية من السلع الفاسدة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والاستماع لشكواهم وتلبية احتياجاتهم وسيكون هناك متابعة مستمرة.

إزالة 30 إعلانا غير مرخص في المنصورة

في سياق آخر، أسفرت حملة شنتها رئاسة شرق مدينة المنصورة عن إزالة 30 إعلانا عشوائيا جرى تعليقها دون أي ترخيص أو إذن من قبل الجهات المعنية في نطاق المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق بالدقهلية.

وشارك في الحملة قسم الإعلانات وقسم الكهرباء والإنارة العامة ومدير الإعلانات، بمعاونة الورشة الصناعية وقسم الإنارة العامة التي أزالت الإعلانات العشوائية المعلقة غير المرخصة والمخالفة.