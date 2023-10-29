«التعليم»: حققنا نهضة شاملة بالتوسع في إنشاء مدارس جديدة بجنوب سيناء

يحظى ملف التعليم بمحافظة جنوب سيناء، باهتمام كبير من جميع المسئولين والجهات المعنية، خاصة المحافظ اللواء خالد فودة، باعتبارها من المحافظات الحدودية للإسهام فى رفع وعى الطلاب، وشهدت على مدار الأعوام الماضية التوسّع فى إنشاء المدارس الجديدة، وكذلك التى يدخل بعضها لأول مرة فى التعليم الفنى.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن لدينا نحو 47 ألف طالب وطالبة بالمراحل التعليمية المختلفة من رياض أطفال وابتدائى وإعدادى وثانوى عام وفنى مقيدين بـ249 مدرسة، لذلك المحافظة تسير بخُطى ثابتة لتنفيذ «رؤية 2030» فى قطاع التعليم، سواء فى تطبيق المناهج الدراسية الجديدة القائمة على المهارات الحياتية، وبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، ومدّهم بالمعارف والمكتسبات أو فى تطوير البنية التحتية لقطاع التعليم من مبانٍ ومنشآت تعليمية للمساعدة على توفير التعليم لأبناء المحافظة بجميع المدن، خاصة الوديان الجبلية، أو بالأنشطة الطلابية لأبناء المحافظة، ومشاركتهم الفعّالة فى المسابقات، سواء الثقافية أو الفنية أو الرياضية.

وأضاف «عقل» لـ«الوطن» أن المدارس لها دور اجتماعى فى بناء شخصية الطلاب، ولهذا تُسهم كل الإدارات بمدن المحافظة فى توفير الأنشطة بمختلف أنواعها «فنية، وثقافية، ورياضية، وتكنولوجية، وعلمية»، وأيضاً اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، فكل إدارة تعليمية تقدّم تقريراً أسبوعياً لكل الأنشطة المدرسية مرفقاً به فيديوهات لقصص النجاح المختلفة للطلاب، لمساعدة الإدارات فى توفير السُّبل الجاذبة للطلاب لحب المدارس.

وأشار إلى أنه دخلت خلال هذا العام الدراسى عدة مدارس، منها مدرسة الإسكان الاجتماعى، ومدرسة الفيروز للتعليم الأساسى، التابعتان لإدارة طور سيناء، ومدارس طوبية الابتدائية والإعدادية ووادى مجيرح الإعدادية بمدينة نويبع، وتمّت تعلية مدرسة محمد فريد الابتدائية بطور سيناء، ومدرسة الرويسات بشرم الشيخ للتعليم الأساسى، ومدرسة الشاطئ الوردى الإعدادية بنويبع ومدرسة محمد أبى سريع الإعدادية برأس سدر، مؤكداً أنه بالتوازى مع تطوير المدارس نعمل عل تدريب المعلمين، فتم عقد ورشة عمل «تنمية مهنية للمعلمين والموجّهين»، كما تم تدريب لجان التغذية بجميع الإدارات التعليمية بإجمالى 600 متدرب، كما تم تدريب معلمى اللغة العربية والخط العربى بالتعليم الفنى، بإجمالى 45 متدرّباً، وأيضاً شمل التدريب الإخصائيين ومديرى ووكلاء المدارس، بإجمالى 950 متدرباً.

«عقل»: إنهاء كل أعمال الصيانة بإجمالى 1187 فصلاً دراسياً داخل 249 مدرسة.. وورش لتدريب المعلمين.. وجميع الإدارات تسهم فى توفير الأنشطة المختلفة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تحديد مسئول بكل مدرسة للإشراف على الصيانة الدورية وإصلاح أى خلل فنى يطرأ، وتم إنهاء كل أعمال الصيانة بإجمالى 1187 فصلاً دراسياً داخل 249 مدرسة، كما تم التنسيق بين مديرية التعليم بالمحافظة، وهيئة الأبنية التعليمية لما هو تحت الإنشاء أو تحت الصيانة، بما لا يعوق العملية التعليمية.

«عبدالملاك»: إحلال كلى وتوسيع لمدارس جاهزة لدخول الخدمة

من جانبه، قال المهندس كمال موسى عبدالملاك، مدير منطقة جنوب سيناء لهيئة الأبنية التعليمية، لـ«الوطن»، إنه تم عمل إحلال كلى وتوسيع لمدارس جاهزة لدخول الخدمة التعليمية 2023/ 2024 بجميع مدن المحافظة، فقد تم تسليم المدرسة الثانوية التجارية بإدارة الطرفة بمدينة سانت كاترين بـ6 فصول تعليمية، وبلغ إجمالى التكلفة 3 ملايين و89 ألفاً، بتنفيذ من هيئة الأبنية التعليمية، وبتمويل من بنك الاستثمار القومى، ومدرسة الشهيد ياسر الحديدى بمدينة دهب بـ11 فصلاً، ليصبح إجمالى الفصول 22 فصلاً، بتكلفة 3 ملايين و97 ألف جنيه.

وأضاف «عبدالملاك» أنه تم الانتهاء من صيانة 17 مدرسة، بإجمالى 18 مليوناً و577 ألف جنيه، إضافة إلى الإدارات التعليمية بالمدن، مثل الإدارة التعليمية بشرم الشيخ، التى بلغت تكلفة الصيانة بها 620 ألف جنيه، والإدارة التعليمية بأبورديس بتكلفة 392 ألفاً، والإدارة التعليمية بأبوزنيمة بتكلفة 487 ألفاً، مشيراً إلى افتتاح مدرسة we الثانوية الصناعية بطور سيناء للعام الدراسى 2023/ 2024، وتم التنسيق بين مديرية التعليم والشركة المنفّذة، وتم تسليمهم الموقع للانتهاء من التعديلات المطلوبة، وجارٍ الانتهاء من السور الخارجى والتعديلات الداخلية للمبنى، كما أنه جارٍ إنشاء 10 مدارس، بإجمالى 101 فصل بتكلفة 108 ملايين و588 ألفاً، إضافة إلى المشروعات الجارى تجهيزها للطرح بالمحافظة.

وأكد أنه جارٍ إنشاء مدرسة دهب الثانوية الفندقية بمدينة دهب بتكلفة 30 مليوناً، لعدم وجود مدارس فندقية بالمدينة والمدرسة اليابانية برأس سدر وتضم 28 فصلاً بتكلفة 80 مليوناً، لتوفير تعليم متميز لأبناء المدينة والمدرسة اليابانية بدهب، وتضم 14 فصلاً بتكلفة 40 مليوناً، ومدرسة على بن أبى طالب الإعدادية بدهب، بتوسعة 6 فصول وبتكلفة 12 مليوناً لحل مشكلة الكثافة الطلابية، وأيضاً مدرسة فاطمة الزهراء بدهب 8 فصول بتكلفة 13 مليوناً لحل مشكلة الكثافة الطلابية، كما تم التنسيق مع الديوان العام للمحافظة، لدراسة مقترح تخصيص أرض بمساحة 15 ألف متر مربع بمدينة رأس سدر، لإقامة مدرسة STEM، وهى أول مدرسة للمتفوقين بالمحافظة.