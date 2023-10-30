«مصر أكتوبر»: مصر تبذل جهودا غير مسبوقة في ملف تنمية سيناء

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الدولة المصرية بذلت جهودا غير مسبوقة من أجل تنمية سيناء، إذ عكفت طوال الـ10 سنوات الماضية على تحقيق نهضة تنموية شاملة، وتطوير البنية التحتية وإقامة العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على أهالينا في سيناء الغالية وبالتالي تحسين مستوى معيشتهم.

ملفات تنمية سيناء

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تحركت نحو سيناء في ملفين، الأول تمثل في اقتلاع جذور الإرهاب الغاشم ومكافحته لتحقيق الأمن والأمان وعودة الاستقرار للبلاد، موضحة أنه في سبيل جهود الدولة لمحاربة آفة الإرهاب والقضاء عليها فقدت مصر الكثير من أبنائها الذي ضحوا بالغالي والنفيس دفاعا عن أرض سيناء.

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر: «المف الثاني يتمثل في المشروعات والمبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ إطلاق مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين من أجل الارتقاء بحياة الأهالي، فضلا عن تخصيص مليارات الجنيهات من أجل تنمية أرض الفيروز»، مؤكدة أن الدولة المصرية تضع سيناء في رأس أولوياتها ولم تدخر يوما جهدا في سبيل تنميتها.

العمق الاستراتيجي للدولة المصرية

وأوضحت أن أرض سيناء تمثل العمق الاستراتيجي للدولة المصرية، فعلى مدار تاريخها تعرضت لحروب كثيرة وخاضت الدولة المصرية هذه الحروب، من أجل الدفاع عن كل شبر في أرض الفيروز حيث كان آخر هذه الحروب مع الجماعات الإرهابية، مؤكدة أن الدولة حريصة على خلق تنمية حقيقة مستدامة في سيناء.