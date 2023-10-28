رئيس «مصر أكتوبر» تشيد بكلمة الرئيس السيسي خلال الملتقى السنوي للصناعة

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية، مؤكدة أن الكلمة حملت العديد من الرسائل المهمة التي كان أبرزها أن الجيش المصري قوي وقادر على حماية البلاد والحفاظ على الأمن القومي المصري.

التحذير من اتساع نطاق السراع

أضافت «مديح» في بيان منذ قليل، أن كلمة الرئيس السيسي اتسمت بالمصارحة والمكاشفة كعادته، حيث أكد أن حذر من قبل من فكرة اتساع نطاق الصراع والحرب الحالية في غزة، وأن مصر دولة ذات سيادة ويجب احترام مكانتها وسيادتها، موضحة أن كلمة الرئيس طمأنت الشعب المصري.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أن تلعب دورًا إيجابيًا في الأزمة الحالية والصراع الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، حيث تبذل جهودا حثيثة من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين العزل، مشيرة إلى أن مصر تبذل كل ما في وسعها لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ترحيب الرئيس السيسي بقرار الجمعية العامة

ثمنت رئيس حزب مصر أكتوبر، ترحيب الرئيس السيسي بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالوقف الفورى للعنف في غزة، مؤكدة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، لن تتخل عن دعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، باعتبارها القضية الفلسطينية هي قضية القضايا، كما أن مصر تسعى لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة ويتحقق ذلك من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسيطينة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.