وزير الري: تنفيذ 75 بئر جوفي وخزانات لمياه الأمطار في أوغندا

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالدكتور سام شيبتوريس وزير المياه والبيئة بجمهورية أوغندا،على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين فيما يخص مجال المياه خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين بصفة عامة ووزارتي المياه بصفة خاصة .

تنفيذ خزانات لمياه الأمطار في 5 مقاطعات بأوغندا

وأكد وزير الري أنّ هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات المتبادلة مع وزير المياه الاوغندي في ظل العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مشيرا إلى تاريخ التعاون الممتد بين البلدين والذى يعود لعقود طويلة، وحديثا تم توقيع مذكرة تفاهم عام 2010، لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا، والتي ضمت العديد من المشروعات التنموية، أهمها تنفيذ 75 بئر جوفي في المقاطعات المختلفة بنطاق أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وتنفيذ خزانات لمياه الأمطار في 5 مقاطعات مختلفة في أوغندا لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية.

مشروعات جديدة بين البلدين

وأوضح وزير الري على أهمية العمل على تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وفتح آفاق لمشروعات جديدة بين البلدين تحقق التنمية والرخاء لشعب أوغندا الشقيق، وكذلك تعزيز تبادل الخبرات في مجال البحوث والدعم الفني لإنشاء مركز لبحوث المياه بأوغندا، وتكثيف الدورات التدريبية المقدمة للكوادر الفنية الأوغندية من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN، والذي دشنته مصر لضمان تحقيق أقصى استفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الإفريقية.