عاجل.. أسعار الذهب في الأسواق العربية

يبحث كثيرون عن أسعار الذهب في بعض الدول العربية، خاصة مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا، ولذلك نرصد لكم أسعار الذهب في بعض البلدان العربية بعملاتهم المحلية.

أسعار المعدن النفيس في الدول العربية، حسبما نشر موقع «جولدن» المتخصص في الذهب، نرصده لكم كما يلي:

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24: 227.31 درهم إماراتي.

عيار 21: 198.89 درهم إماراتي.

عيار 18: 170.48 درهم إماراتي.

سعر الذهب في السعودية

عيار 24: 232.13 ريال سعودي.

عيار 21: 203.11 ريال سعودي.

عيار 18: 174.10 ريال سعودي.

سعر الذهب في الأردن.

عيار24: 43.821 دينار أردني.

عيار 21: 38.343 دينار أردني.

عيار 18: 32.866 دينار أردني.

سعر الذهب في ليبيا:

عيار 24: 299.795 دينار ليبي.

عيار 21: 262.320 دينار ليبي.

عيار 18: 224.846 دينار ليبي.

سعر الذهب في العراق

عيار 24: 81.054 دينار عراقي.

عيار 21: 70.922 دينار عراقي.

عيار 18: 60.790 دينار عراقي.

سعر الذهب في لبنان

عيار 24: 931.045 ليرة لبناني.

عيار 21: 814.664 ليرة لبناني.

عيار 18: 698.283 ليرة لبناني.

سعر الذهب في قطر

عيار 24: 225.29 ريال قطري.

عيار 21: 197.13 ريال قطري.

عيار 18: 168.97 ريال قطري.

سعر الذهب في البحرين

عيار 24: 23.323 دينار بحريني.

عيار 21: 20.407 دينار بحريني.

عيار 18: 17.492 دينار بحريني.

سعر الذهب في سلطنة عمان

عيار 24: 23.819 ريال عماني.

عيار 21:20.841 ريال عماني.

عيار 18: 17.864 ريال عماني.