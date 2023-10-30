خبير اقتصادي: 1.8 تريليون جنيه استثمارات الدولة في الصعيد خلال 9 سنوات

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن الصعيد شهد خلال الـ9 سنوات الماضية طفرة تنموية غير مسبوقة، وذلك لعزم الدولة على توفير حياة كريمة وآمنة صحيا وتعليميا واجتماعيا وخدميا لأبناء الصعيد.

وأضاف أن تنمية محافظات الصعيد أصبحت واقعا ملموسا على الأرض يشهده القاصي والداني ولا ينكره إلا جاحد، موضحا أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى تنفيذ مشروعات استثمارية في كافة محافظات الصعيد بتكلفة بلغت 1.8 تريليون جنيه خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن تنمية محافظات الصعيد نفذت خطة استراتيجية من خلال محاور ثلاث اشتملت على بناء المواطن أولا يليها البنية التحتية الأساسية المتمثلة في الجسور والطرق والمياه والكهرباء والغاز والصرف الصحي والإسكان وغيرها، ثم التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى تطوير شبكة الكهرباء وتوصيل الغاز لـ 1.1 مليون منزل بالصعيد بتكلفة بلغت 100 مليار جنيه .

إنشاء هيئة تنمية الصعيد كانت الشرارة

أوضح أن إنجازات الدولة الاقتصادية في محافظات الصعيد تكمن في إنشاء هيئة تنمية الصعيد عام 2018، إضافة لإحداث طفرة غير مسبوقة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات المحلية والعمرانية، ما ساهم في تحسين الخدمات المقدمة لمواطني الصعيد.

وأشار إلى أن محافظات الصعيد شهدت إنشاء 2320 مدرسة جديدة و105 كلية ومعهد، إضافة لتنفيذ 121 مشروعا لمياه الشرب غطت 98% من محافظات الصعيد، كما ساهمت مبادرة حياة كريمة في تطوير 459 قرية بمحافظات الصعيد، والتي ساهمت في تطوير 4600 محطة صرف صحي، و2900 محطة مياه شرب، ورصف 1100 كيلومتر طرق، و1000 كوبري، وتوصيل الكهرباء والانترنت لـ 100 ألف منزل، و200 وحدة صحية ومركز طبي، و100 مدرسة، وتنفيذ 2000 مشروع زراعي وحرفي، وعشرات المشروعات السياحية والصناعية.

حجم المشروعات المنفذة في الصعيد

ورصد حجم الاستثمارات العامة الموجهة لمشروعات تنمية محافظات الصعيد والتي بلغت 300 مليار جنيه من عام 2019 وحتى 2024، وفقا للاحصائيات الرسمية، حيث بلغت حجم المشروعات المنفذة منذ عام 2019 وحتى العام الجاري نحو 11.596 ألف مشروع، ما ساهم في جذب الاستثمارات محافظات الصعيد، منها إنشاء وتنفيذ 10 مجمعات صناعية، والانتهاء من وتشغيل 387 مشروعات في محافظات الصعيد في قطاعات البنية الأساسية.

وأوضحت أن العام الماضي شهد طرح 5 مجمعات صناعية في 4 محافظات تشتمل على 1963 وحدة صناعية بمحافظات الصعيد، وفقا لاحصائيات وزارة التجارة والصناعية، إضافة لمنح 16 ألف و 414 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية، وافتتاح 4 مصانع في أسوان في أكتوبر 2022، ضمن 27 مصنعا تم تشغيلها من إجمالي 34 مصنعا مخطط افتتاحها على مراحل.

9 مناطق صناعية في سوهاج

وأشار إلى أن إحصائيات حديثة صدرت عام 2020 قدرت أن محافظات الصعيد تستحوذ على 1037 مصنعا، إضافة لاستحواذ محافظة سوهاج على 9 مناطق صناعية تشمل 778 منشأة صناعية يعمل بها 11.8 ألف عامل، يليها محافظة أسوان التي تستحوذ على 4 مناطق صناعية بها 205 مصنع يعمل بها 14 ألف عامل، يليها محافظة قنا التي تستحوذ على 5 مناطق صناعية بها 203 مصنعا يعمل بها 240 ألف عامل، يليها البحر الأحمر التي تستحوذ على 4 مناطق صناعية بها 67 مصنعا يعمل بها 8 آلاف عامل، ثم الأقصر الذي تستحوذ على 4 مناطق صناعية بها 28 مصنعا يعمل بها 2.8 ألف عامل، وتستحوذ أسيوط على 8 مناطق صناعية .