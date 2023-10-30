رئيس «النواب» يحيل 4 اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 4 تقارير بشأن اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة، وبينها قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية، وتحويله إلى مترو كهربائي سكة حديد، وجرى تحويله إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب الشؤون الاقتصادية.

كما شملت قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، وجرى تحويله إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي الخطة والموازنة والشؤون العربية.

تأسيس شركة أفريقيا

وشملت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية، وجرى تحويلهما إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب الشؤون الأفريقية.