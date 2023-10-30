«الجيل»: مصر لديها رؤية شاملة لتعمير سيناء خلال الـ10 سنوات الماضية

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة في تنمية وتعمير سيناء بكل المجالات، وحققت نهضة كبيرة غير مسبوقة من خلال بناء عشرات المدارس والجامعات وكذلك فى مجال الخدمات الصحية المتميزة واضاف رئيس حزب الجيل أن جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 2024 /2023 لتنمية محافظة شمال سيناء على سبيل المثال بلغت 6.5 مليار جنيه تمول الخزانة العامة منها نحو 44.6% (2.9 مليار جنيه)، لتنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات الزراعة والتعليم والصرف الصحى ومياه الشرب والخدمات والإسكان.

خطة تعمير سيناء

أوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن الخطة شملت تنفيذ 17 مشروعا تنمويا وتطوير المناطق العشوائية، ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء نحو 55% كما تضمنت الخطة مشروعات في مجال الخدمات الأخرى، وهي استكمال إنشاء مباني خدمية وإدارية لتوفير مناخ ملائم للعمل ورفع المستوى الفكري والصحي والاجتماعي ودعم الترابط الأسري وإحلال وتجديد المساجد القائمة بالمحافظة، وتحويل المسجد العادي إلي مسجد جامع، وإنشاء مساجد بالمدن الجديدة.

ونوه بأن الخطة استهدفت تطوير ورفع كفاءة مجزر بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير لحوم حمراء نظيفة للمواطنين بجودة عالية، فضلًا عن الاستفادة من مخلفات المجازر وإعادة تدويرها وإنشاء مراكز شباب بالمحافظة، وتطوير المنشآت الشبابية، واستكمال تطوير وتجهیز دیوان عام مديرية التموين والإدارات التموينية التابعة، واستكمال رفع كفاءة وتطوير طرق العريش بشارع الفاتح بطول 18 كيلومترا وعرض 25 مترا.

رؤية متكاملة للتنمية

أكد أن الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية كانت لديها رؤية متكاملة لتنمية وتعمير سيناء، معتبرة أن تنفيذها تصل إلى مرتبة قضايا الأمن القومي التي ترى فى تعمير وتنمية سيناء خط الدفاع الأول عن الوطن، لذلك بالرغم من محدودية الموارد المالية والأزمة الاقتصادية كان شعارها يد تبنى ويد تحارب الإرهاب، مشددا على أن عظمة ما قامت به الدولة فى السنوات العشر الأخيرة إلى لم توقف عملية البناء والتنمية فى سيناء تحت دعوى أنها تحارب الإرهاب، مؤكدا أن الناس به المصرى سيسجل للرئيس السيسي تلك الرؤية العميقة إلى تناغم فيها البناء والتنمية مع مكافحة الإرهاب حتى جرى تطهير الوطن منه.