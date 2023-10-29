متحدث الحكومة الفلسطينية: «الجنائية الدولية» لديها ملفات موثقة للجرائم المرتكبة بحقنا

قال الدكتور إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إنّه منذ قديم الزمان يطالب الفلسطينيون بمحاكمة دولة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية، وأن ترسل المحكمة إلى فلسطين محققين للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال في جميع الأراضي المحتلة بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، مشددًا على أنه لدى المحكمة الجنائية الدولية ملفات موثقة وجاهزة للجرائم التي ارتكبها الاحتلال طيلة الحروب الماضية في قطاع غزة.

ترحيب بالجنائية الدولية

وأضاف ملحم، في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية: «نرحب بالجنائية الدولية ولجان التحقيق الدولية ونطالب رئيسها بالدخول إلى قطاع غزة مصحوبا بشاحنات الغذاء والماء والنفط والغاز لتمكين المواطنين من الحياة التي انقطعت عنهم».

ما فعلته دولة الاحتلال جرائم حرب

وتابع المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أنّ كل ما فعلته دولة الاحتلال في الأيام الأخيرة جرائم حرب يجب أن يعاقب عليها المجرمون الذين قطعوا وسائل الحياة والاتصالات عن قطاع غزة ليتمكنوا من ارتكاب جرائمهم في العتمة.