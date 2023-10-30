أستاذ هندسة طرق عن «بشتيل الجديدة»: تعادل 3 أضعاف محطة مصر

تحدث الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق بجامعة بني سويف، عن محطة بشتيل الجديدة قبل أيام من موعد افتتاحها، قائلا إن إجمالي عملية التطوير الشاملة في قطاع السكك الحديدية بلغ 225 مليار جنيه، وكان الهدف من إنشاء محطة بشتيل هو تسهيل عملية الانتقال خاصة مع عدم إمكانية التوسع في نظيرتها رمسيس.

مساحة محطة بشتيل الجديدة

وأضاف «أبو خضرة»، خلال حواره المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الاختيار وقع على منطقة بشتيل كونها تتوسط رمسيس والجيزة فضلا عن خدمة أهالي الصعيد، نظرا لزيادة عدد القطارات والجرارات الجديدة التي دخلت الخدمة، مشيرا إلى أن محطة بشتيل الجديدة تعادل 3 أضعاف محطة رمسيس، إذ تقع على مساحة 57 فدانا، ووتسع لـ250 ألف راكب يوميا.

المحطة توفر فرص عمل

وتابع، أن إنشاء محطة بشتيل الجديدة وفرت أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجرى إنشائها على الطراز الفرعوني وبها مسلات فرعونية، لافتا إلى أن المحطة تعمل إلكترونيا من بوابات وشاشات إرشادية وماكينات قطع تذاكر و«واي فاي» وتكييف بجميع الأدوار ونظام إطفاء وإنذار للحريق ذاتي.

وأكد أن محطة بشتيل الجديدة تخدم بصورة رئيسية أهالي الصعيد، إذ تضم 6 خطوط للصعيد و4 خطوط مناشي، وبها اتصال بكافة وسائل النقل الجماعي الموجودة داخل العاصمة.