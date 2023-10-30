«تعليم الجيزة»: مجالس الآباء لها دور إيجابي وفعال في دعم العملية التعليمية

اجتمع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بمجلس أمناء وآباء ومعلمي الجيزة بحضور المستشار بدوى علام رئيس المجلس ورؤساء مجالس الآباء والأمناء بالإدارات التعليمية، بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء غزة.

مجالس الآباء لها دور إيجابي

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن مجالس الآباء لها دور إيجابي وفعال في دعم العملية التعليمية والعمل على إنجاحها، كما يجب أن تكون فاعلة في جميع الإدارات التعليمية.

وناقش الاجتماع الإنجازات التي تمت بكل إدارة تعليمية والمعوقات التي تواجه بعض الإدارات، وكيفية التغلب عليها ومقترحات كل رئيس مجلس أمناء إدارة للارتقاء بإدارته.

وفي سياق متصل كرم مجلس آباء وأمناء المديرية، بدور المتولي مدير عام الشئون المالية والإدارية لوصولها لسن المعاش، كما قدم التهنئة لأشرف سلومة وسمية الخطيب على ثقة المسئولين وتجديد الثقة.