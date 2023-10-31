كيفية الحصول على رخصة «طيار بالون» بالأقصر.. الشروط والمستندات

وظيفة طيار البالون، من الوظائف الحديثة نسبيا في محافظة الأقصر، إذ بدأت مع بداية دخول البالون للمحافظة مطلع تسعينيات القرن الماضي، إذ بدأ البالون بطيارين أجانب ومدربين، وكانت الرحلات قليلة جدا، بواقع رحلتين أو ثلاثة يوميا، لكن مع بداية الألفية، بدأت شركات جديدة دخول عالم البالون، واستلزم ذلك تدريب طيارين جدد للعمل في هذه الشركات.

كيفية الحصول على رخصة طيار بالون

مع توسع شركات البالون الطائر في الأقصر، حتى وصلت الآن إلى 19 شركة، ازداد الطلب على تدريب طيارين جدد للعمل في تلك الشركات، مما يطرح تساؤلا حول كيفية الحصول على رخصة طيار بالون؟

في التقرير التالي نوضح الشروط والأوراق ومصاريف الحصول على رخصة قيادة البالون وفقا لمصدر مسئول في البالون الطائر.

وأوضح المصدر، أن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، أعلنت مؤخرا عن بدء تدريب فرق تدريب بالون، لكن من غير المعروف حتى الآن هل سيكون هناك فرقة تدريب بالون أخرى خلال الفترة المقبلة.

شروط الحصول على رخصة قيادة

وأشار المصدر إلى أن شروط الحصول على رخصة قيادة البالون هي كالتالي:

- أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين

- الحصول على شهادة الثانوية العامة

- إلا يقل العمر عن 18 عاما

- اجتياز الاختبارات الطبية واللياقة البدنية

- إلا يعاني من الأمراض المزمنة

- اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية

- إلا يزيد الوزن عن 100 كيلو

- اجتياز اختبار نفسي وعصبي

- اجتياز 16 ساعة طيران "خاص" يحصل بعدها على رخصة خاصة

- اجتياز 19 ساعة ثم يحصل بعدها على رخصة تجارية

- ثم عدد من الساعات الأخرى ويستطيع الطيران على الطراز الصغير من البالون بحد أقصى عدد أربع ركاب.

الأوراق المطلوبة

- شهادة الثانوية العامة

- شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي

- الموقف من التجنيد

المصاريف

تبلغ تكلفة الحصول على رخصة بالون تجارية حوالي 15 ألف دولار، موزعة كالتالي:

- فرقة نظري 5 آلاف دولار

- 4 آلاف دولار للحصول على رخصة خاصة

- 6 آلاف دولار للرخصة التجارية