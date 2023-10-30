رفع 2300 حالة إشغال وتعديات محلات ومقاهي في هضبة الأهرام بالجيزة

وجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وترشيد استهلاك الطاقة.

وتابع المحافظ نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام، والتي أسفرت عن رفع 2300 حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات شملت «معدات، ستاندات، كراسي، شاشات عرض، شيش، فتارين»، كما تضمنت المضبوطات عدد من التروسيكلات والدراجات البخارية لمخالفتها قواعد المرور.

وأكد المحافظ مواصلة شن الحملات على مدار اليوم، وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين.

كما تابع المحافظ جهود حملات حي جنوب الجيزة بشوارع العلا جارد والبحر الأعظم وترعة الزمر وجسر الكنيسة في المنيب، والتي ساهمت في تحقيق الانضباط، إضافة إلى غلق ورفع محتويات مركز للدروس الخصوصيه يعمل دون ترخيص ودون سند قانوني بشارع العلا جاردن بالمنيب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والمتابعة لضمان عدم تكرار فتحه.