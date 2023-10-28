«تجارية الجيزة»: افتتاح الرئيس ملتقى الصناعة يؤكد عزم الدولة النهوض بالإنتاج

قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الدولة المصرية تولي أهمية خاصة للقطاع الصناعي، باعتباره القطاع الأكثر قدرة على تحقيق النمو المستدام، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وهو ما يعكسه حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على افتتاح ملتقى ومعرض الصناعة الدولي، اليوم السبت.

الشاهد: الرئيس السيسي أكد على أهمية تعميق التصنيع المحلي

وأوضح «الشاهد»، في تصريحات له اليوم على هامش حضوره للملتقى والمعرض الدولي، أن حديث الرئيس السيسي عن أهمية تعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في صناعة مستلزمات ومكونات الإنتاج محلياً، وأيضا تعزيز التكامل الصناعي في مراحل الإنتاج المختلفة، من خلال المجمعات الصناعية، بما يحقق أعلى قيمة مضافة في الإنتاج، يعكس وعياً كبيراً من الرئيس بالتحديات التي تواجه القطاع وسبل حلها.

وأضاف أن إعلان الرئيس عن تخصيص أو إعادة هيكلة نحو 100 مدرسة فنية سنوياً لزيادة عدد المدارس التكنولوجية المؤهلة للعمالة الفنية المدربة في المجالات التي تتطلبها الصناعة المصرية، سيحقق طفرة كبيرة ومواجهة أحد أكبر العقبات التي تواجه الصناعة المصرية على مختلف تخصصاتها، وهو توافر العمالة الفنية المؤهلة القادرة على التعامل مع أحدث التكنولوجيات الحديثة، بما ينعكس على تحسين جودة الإنتاج في المصانع المصرية، وقدرة المنتجات على المنافسة المحلية والخارجية بشكل أفضل.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن الخروج من الأزمة الاقتصادية يتطلب دعماً غير مسبوق للقطاع الصناعي، وهو ما بدأت فيه الدولة المصرية بالفعل من خلال عدد كبير من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، التي تستهدف مواجهة المعوقات المختلفة، مشدداً على أن مجتمع الأعمال لديه الرغبة في التعاون مع الدولة للنهوض بالقطاع، وتعزيز زيادة الصادرات المصرية، واختراق أسواق تصديرية جديدة، ولا بديل عن قطاع صناعي قوي جاذب للاستثمار وقادر على تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنوية.