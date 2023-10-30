هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب كولومبيا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، كولومبيا إحدى دول قارة أمريكا الجنوبية، على عمق 151 كيلومترا.

وذكرت بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الهزة الأرضية وقعت بؤرتها وقعت شمال البلاد.

وتعرضت منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين في وقت سابق، لهزة ارضية بلغت قوتها 4.4 درجة على مقياس ريختر، بعمق 119 كيلومترا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أيضا أن هزة أرضية ضربت الأرجنتين بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 194 كيلومترا.