مطار القاهرة ينظم جولة تثقيفية لطلبة المعهد العالي للسياحة والفنادق

نظمت الإدارة العامة للتدريب بقطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية، زيارة ميدانية تعريفية لعدد 50 طالبا من المعهد العالى للسياحة والفنادق في دمياط الجديدة.

عمليات التطوير المستمرة في مطار القاهرة

وقالت شركة ميناء القاهرة إن المحاضرة التثقيفية تجرى في قاعة تدريب الشركة، وألقاها الدكتور طارق إسماعيل، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، حول عمليات التطوير المستمرة التي يشهدها المطار كما تحدث عن الاتصال ولغة الجسد وكيفية التعامل مع الاخرين ودور العلاقات العامة والإعلام فى تشكيل الصورة الذهنية لمطار القاهرة الدولي والذي يعد واجهة حضارية، مشرفة لمصرنا الحبيبة.

المسؤولية المجتمعية لشركة ميناء القاهرة الجوى

وأضافت شركة ميناء القاهرة الجوي أنه خلال الجولة أشاد الطلاب بمباني ومرافق المطار والطفرة الكبيرة التي حدثت في قطاع الطيران المدني، وتأتي هذه الجولة التعريفية في إطار المسئولية المجتمعية لشركة ميناء القاهرة الجوي، وانطلاقا من دورها التثقيفي تجاه المجتمع.