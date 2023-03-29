7 مدن ضمن قائمة الأكثر دفئا في طقس الخميس.. بينها قنا

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والمتضمن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الخميس 30 مارس، الثامن من شهر رمضان، أن هناك مدينتين تنخفض فيهما درجة الحرارة عن 9 مئوية.

وحسب البيان فإن هناك محافظات ومدنا تزيد درجة الحرارة بها على 25 مئوية، وتعد الأكثر دفئاً.

مدينتان هما الأكثر برودة

ووفقًا لدرجات الحرارة فإن المدينتين الأكثر برودة هما سانت كاترين، ودرجة الحرارة الصغرى بها 7 مئوية، ونخل 8 مئوية.

قائمة المدن الأعلى حرارة الخميس

وبحسب درجات الحرارة العظمى المتوقعة الخميس 30 مارس، فإن قائمة المدن الأكثر دفئا هي:

أسوان 28 مئوية

أبوسمبل 27 مئوية

قنا 27 مئوية.

شلاتين 27 مئوية.

الأقصر 26 مئوية.

رأس حدربة 26 مئوية.

الوادي الجديد 25 مئوية.