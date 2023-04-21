4 مدن ضمن قائمة الأكثر دفئا في طقس أول أيام عيد الفطر.. بينها قنا

يشهد طقس اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك انخفاضًا نسبيًا في درجات الحرارة بمعدل درجتين لثلاث درجات على مختلف الأنحاء، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتسجل 4 مدن، أعلى درجات حرارة، بين 35 و38 درجة مئوية للعظمى، في طقس شديد الحرارة نهارًا بينما درجة الحرارة الصغرى تسجل بين 16 و18 درجة مئوية، في طقس معتدل إلى مائل للبرودة ليلا وأول ساعات الصلاح الباكر.

وتسجل 5 مدن أخرى أكثر المدن برودة بطقس العيد بدرجات حرارة ما بين 20 و21 درجة مئوية للعظمى و9 لـ14 مئوية للصغرى.

طقس المدن الدافئة أول أيام العيد

وتشهد المدن الأكثر حرارة، بطقس أول أيام العيد، ارتفاع نسبة الرطوبة، وسطوع الشمس نهارًا، مع نشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة وانعدام نسبة فرصة سقوط الأمطار.

درجات الحرارة أول أيام العيد

تستعرض «الوطن»، قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، وكذلك المدن الأكثر برودة بطقس أول أيام عيد الفطر 2023 المبارك، وهي كالتالي:

المدن الأكثر حرارة بطقس أول أيام العيد

- أسوان 35 درجة للعظمى، و18 للصغرى.

- أبو سمبل 36 درجة للعظمى، و20 درجة للصغرى.

- الأقصر 34 درجة للعظمى، و 16 درجة للصغرى.

- قنا 34 درجة للعظمى، و 16 درجة للصغرى.

المدن الأكثر برودة بأول أيام العيد

- العريش 20 درجة للعظمي، و 12 درجة للصغرى.

- رفح 20 درجة للعظمى، و13 درجة للصغرى.

- كاترين 21 درجة للعظمى، و9 درجات للصغرى.

- بورسعيد 21 درجة للعظمى، و 13 درجة للصغرى.

- دمياط 21 درجة للعظمى، و14 درجة للصغرى.