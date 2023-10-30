الحق الفرصة الأخيرة للحصول على الخدمات المجانية من البنوك.. إليك التفاصيل

ساعات وتنتهي البنوك المصرية من تقديم خدمات مجانية للمواطنين أبرزها فتح حسابات مجانية، والتي بدأت منذ 15 أكتوبر بمناسبة اليوم العالمي للادخار في إطار اهتمام البنك المركزي المصري، بدعم الشمول المالي في المحافظات، والوصول إلى عدد كبير من الشرائح المختلفة من فئات المجتمع.

ومن المنتظر أن تنتهي الخدمات المجانية مع نهاية ساعات العمل في البنوك، غدا الموافق 31 أكتوبر، إذ أن هذه هي الفرصة الأخيرة للحصول على العروض المجانية، ونرصد في السطور التالية أهمها.

الخدمات المجانية من البنوك المصرية

- فتح حسابات مجانية مثل التوفير والجاري.

- محفظة إلكترونية مجانية.

- فتح حساب شمول مالي للنشاط الاقتصادي مجانًا، وأيضًا حساب الشباب.

- إصدار بطاقة الخصم الفوري مجانًا.

- الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية عند الحصول على قرض شخصي أو مرابحة بالوكالة من البنك.

فعاليات الشمول المالي

ويذكر أن البنك المركزي المصري، يسمح للبنوك المصرية أثناء فعاليات الشمول المالي بعمل بعض الأنشطة، مثل التواجد خارج الفروع بأماكن عامة للتثقيف المالي للمواطنين، وإمكانية الترويج لمنتجات البنوك عن طريق فتح حسابات دون مصاريف، وكذلك التشجيع على استخدام محافظ الهاتف.