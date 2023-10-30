استمرار الحملات على الأسواق لمتابعة خفض الأسعار في القاهرة

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من أسواق ومنافذ بيع السلع وسلاسل محال تجارة المواد الغذائية بالمنطقة الجنوبية لمتابعة تنفيذ «مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية» التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.

والتقى محافظ القاهرة بعددٍ من المواطنين وحرص على الاستماع لآرائهم حول تواجد السلع الأساسية بالأسعار المعلنة ومستوى جودتها، حيث أكد المواطنون توافرها وحصولهم على احتياجاتهم منها بيسر.

تكثيف الحملات

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار تكثيف الحملات الدورية للأسواق لمتابعة توافر السلع والمنتجات المختلفة بكميات وأسعار مناسبة، مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كل احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

رافق المحافظ في جولته المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة.