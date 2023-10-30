مؤرخ عسكري: أهالي سيناء مرتبطون بوطنهم ولا يستطيعون الابتعاد عنه

قال الدكتور أحمد علي، كاتب ومؤرخ عسكري، إن هناك 44 مشروعا سكنيا في شمال وجنوب سيناء، منها مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة، شرق قناة السويس، وتمتد 11 كيلو متر على القناة، يوجد فيها 6 أحياء سكنية، كل حي سكني يحتوي على مدرسة وسوبر ماركت وقسم شرطة وقسم إطفاء، من أجل تنمية سيناء في الفترة المقبلة.

«علي»: يقطن في سيناء عدد قليل من السكان نحو 300 ألف نسمة

وأكد «علي» خلال حواره ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc، مع الإعلاميتين جاسمين طه ورضوى حسن، أنه يقطن في سيناء عدد قليل من السكان، أي نحو 300 ألف نسمة، وتحتاج لتعميرها عدة ملايين من البشر، يأتون من الدلتا، ويرحب بهم أهالي سيناء.

أهالي سيناء لا يستطيعون الابتعاد عن بلدهم

وتابع «علي» أن أهالي سيناء يتعاونون مع سكان الدلتا، ويرتبطون بوطنهم جدًا، ولا يستطيعون الابتعاد عن بلدهم، وتطورت كثيرًا بسبب المشروعات التي أقامتها الدولة.