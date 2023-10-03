«بدوي» رئيسا لـ«اتصالات النواب»: سنعمل من أجل صالح الوطن

أسفرت انتخابات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، والتي جرت بالتزكية، عن فوز أحمد بدوي بمنصب رئيس اللجنة، وأحمد نشأت منصور بمنصب وكيل اللجنة، ومارثا محروس بمنصب وكيل اللجنة، ومحمد عبادة أمين السر.

ووجّه أحمد بدوي، الشكر لزملاءه على إعطائه ثقتهم للمرة الرابعة برئاسة اللجنة، مؤكدا أنّنا أسرة واحدة تعمل لمصلحة الوطن.

وتابع بدوي، أنّ «الاتصالات» من أهم اللجان النوعية في مجلس النواب، وأنّ انتخابات اللجنة تمت في أجواء تنم عن زمالة ومشاركة فعالة من جميع أعضاء اللجنة.

وأضاف بدوي، أنّ دور الانعقاد الجديد على قدر كبير من الأهمية، ويشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، التي ستكون محور اهتمام الشارع المصري وتلبي طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.