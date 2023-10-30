هل يجب على الإمام التطويل أم التقصير في الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم التطويل في صلاة الجماعة وأيهما أفضل التطويل أم التقصير؟

حكم التطويل في صلاة الجماعة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، إنه ينبغي للإمام أن يتحرى الرفق بالجماعة من جهة إقامة الصلاة في وقتها، ومن جهة عدم الإطالة، لتكون قراءته وركوعه وسجوده على وجه ليس بها إطالة.

وتابع بان السنة أن يتحرى الإمام الرفق بالمأمومين، وعدم الإطالة عليهم، لكن لا يكون تخفيفه مخلًا بالصلاة، «يكون تخفيفه معه التمام، تخفيف معه تمام في قراءته وركوعه وسجوده».