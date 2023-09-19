أمين الفتوى: يجوز صلاة الرجل بـ«فانلة حمالات»

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الصلاة في البيت بفانلة حمالات، وما هي حدود عورة الرجل؟

حكم الصلاة في البيت بفانلة حمالات

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: إنه يجوز صلاة الرجل بـ«فانلة حمالات»، مشيرًا إلى أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وما فوق ذلك أى كشف الذراع أو الكتف أو ما تحت الركبتين جائز والصلاة صحيحة ولو ستر كل البدن أولى وأفضل.

واستكمل: «أنه من الأولى والأفضل أن يستر الإنسان نفسه، وقد ورد الطلب في السنة النبوية بذلك»، مضيفًا أنه من الأفضل الأخذ بسنة الصحابة الكرام عند الوقوف أمام الله للصلاة بلبسهم أحسن الثياب إعمالا بقوله تعالى: «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ».