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أمين الفتوى: الأولى والأفضل أن تكون الصلاة بالمسجد في جماعة

كتب:

مريم جاد
10:10 م | السبت 28 أكتوبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الصلاة في البيت بشكل عام؟ .

حكم الصلاة في البيت بشكل عام

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم السبت، إن الأولى والأفضل أن تكون الصلاة بالمسجد في جماعة، وصلاة الرجل في جماعة تزيد عن صلاته منفردا بـ27 درجة وفي رواية 25 درجة، والجماعة سُنَّة مؤكدة .

وتابع أنه إذا استطاع دخول المسجد الأولى أن ينزل وله أجر عظيم ولو فى ظروف لم يتيسر له الحال يصلى فى بيته والصلاة صحيحة.

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بقلم مريم جاد