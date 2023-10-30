برتوكول تعاون بين جامعتي المنصورة والمنصورة الجديدة في مجال التدريب الطبي

أعلنت جامعة المنصورة عن قيام الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بتوقيع بروتوكول تعاون بين الجامعتين في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الاهتمام المشترك بالمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة.

وأشارت جامعة المنصورة في بيان لها، أنه جرى توقيع بروتوكول تعاون للعمل بعدد من الأنظمة الإلكترونية لشركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات المملوكة لجامعة المنصورة، ومنها أنظمة إدارة العملية التعليمية وإدارة العملية الإدارية داخل جامعة المنصورة الجديدة لتقدم خدماتها بطريقة إلكترونية.

بروتوكول تعاون جامعة المنصورة وجامعة المنصورة الجديدة

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن توقيع البروتوكول يأتي استمراراً للتعاون المثمر بين الجامعتين ولتعزيز أوجه التعاون بين جامعة المنصورة ومؤسسات التعليم العالي للاستفادة من الخبرات المتميزة بمستشفيات جامعة المنصورة والاستفادة من الخبرات التكنولوجية بالجامعة بهدف تقديم الخدمات التكنولوجية لمؤسسات التعليم العالي في مصر لتتوافق مع عصر التحول الرقمي وتتماشى مع خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور معوض الخولي إلى أن توقيع بروتوكول التعاون تم في إطار رغبة جامعة المنصورة الجديدة باعتبارها إحدى الجامعات في إقليم الدلتا واستمرارًا للتعاون مع جامعة المنصورة في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى مستشفيات جامعة المنصورة للمساهمة في إعداد الخريجين وفقً الأساليب العلمية والتقنية المتميزة لجامعة المنصورة.