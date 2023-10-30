عشرات الشهداء في تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة

جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، عمليات القصف العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

طائرات احتلال تقصف منازل رفح

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً لعائلة «أبو رزق» في رفح، جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين، وما زال البحث عن مفقودين.

كما استشهد مواطنان في غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح، جنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً في مدينة رفح، أسفر عن وقوع شهيدين، فيما قصفت المدفعية الثقيلة منازل المواطنين شرق مدينة رفح، بشكل مكثف وعنيف.

قوات الاحتلال تقصف وسط قطاع غزة

كما سقط عدد من الشهداء وعدة إصابات في قصف اسرائيلي استهدف صالة «تل القمر»، شرق النصيرات، وسط قطاع غزة والتي يتواجد بها أعداد كبيرة من النازحين.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب عدد آخر في قصف منزل بحي الأمل، غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، وأسفرت سلسلة غارات على مخيم 2 في النصيرات، عن استشهاد أحد الفلسطينيين وإصابة آخرين.