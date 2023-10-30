الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي وجه تحذيرات بإخلاء مستشفيات بغزة

قال الدكتور أحمد جبريل، مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بالضفة الغربية، في تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية»، إن الوضع الصحي في قطاع غزة يزداد سوءا، نظرا لكثرة الإصابات وتواصل القصف الإسرائيلي، موضحا أن الهلال الأحمر المصري يبذل جهودا كبيرة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جيش الاحتلال وجه تحذيرات لمستشفيات في قطاع غزة بضرورة الإخلاء الفوري، مشيرا إلى أن مستشفى القدس في غزة يأوي 450 مريضا ونحو 14500 نازح، ويتم قصف محيطه على مسافة 20 مترا.