رمضان عبدالمعز: «لو عاوز ربنا ينصرك افعل هذا الأمر» (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن المؤمن ليس له غير الله يدعو ويشكو له، فمن غير الله ينصره، موضحا أن سيدنا يعقوب عليه السلام قال: «إنما أشكو بثي وحزني إلى الله».

وإني أشتكي لله مني

وأوضح خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين: «وإني أشتكي لله مني، فالنفس الأول، ومش هننتصر إلا لما النفس دي تتظبط»، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى قال: «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ»، وقال تعالى: «ولينصرن الله من ينصره»، فلا بد أن ننصر الله بداية على أنفسنا.

سورة الأنفال عجيبة

وتابع: «وإني أشتكي لله منّي فَيا ربي ويَا سندي أعنّي أجرني من هوى نفسي فإنّي أتوب إليك من طبع التّمني ولي طمع بعفو منك عنّي ومغفرة تجاوز حسن ظنّي» موضحًا أن سورة الأنفال عجيبة، فهي منهج حياة، لو تدارسناها وعرفنا الدروس المستفادة منها وطبقناها فإن الله ينصرنا اليوم قبل الغد.

وأشار إلى أنه عندما انتهت غزوة بدر، فكان الصحابة يفكرون في الغنائم، وهذه بداية الدمار، فالنبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «ما الفقر أخشى، عليكم ولكن الدنيا"، مؤكدا أن النبي قال "انصر أخاك».