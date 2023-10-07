رمضان عبد المعز: الإيمان بالله من أهم أسباب النصر على الأعداء

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن من أسباب النصر الإيمان بالله والعقيدة القوية وحتى ننال نصر الله علينا أنه ننصره على أنفسنا، مستشهدا بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ).

نصر الله على النفس

وأوضح رمضان عبد المعز، خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة دي إم سي، أن المقصود من نصر الله هو نصره على النفس وبذلك ينصرنا على أعدائنا، ويجب أن ننصر الله على أنفسنا بالصلاة وعدم إيذاء الغير والتراحم على الناس، ومساعدة المحتاجين.

أسباب النصر

وتابع: «من أهم أسباب النصر وطرقه الاهتمام بالغلابة والمساكين ومنهم يأتي النصر والاهتمام بالأيتام والضعفاء، وكلنا عايزين رحمة ربنا ومن نال رحمة الله نال كل شيء والخير كله دنيا وأخره، ورحمة ربنا ينالها أهل الإحسان مش أهل الغل والكراهية والثأر، وكل محسن ينال رحمة الله ويطلق عليه محسن لأنه لا يقابل السيئة بالسيئة ولا الاساءة بالإساءة فيقال عليه محسن».