استثمر لـ3 شهور في أذون الخزانة بالبنوك الأحد.. التفاصيل كاملة

كشف البنك المركزي عن طرح أدوات دين حكومية «أذون خزانة»، اليوم الأحد، آجال 3 شهور و9 شهور، بإجمالي 40 مليار جنيه، حيث توكل وزارة المالية البنك المركزي بمهمة طرح وإدارة عطاءات أدوات دين حكومية، لتوجيه الحصيلة إلى أبواب الموازنة العامة للدولة، مثل الأجور والدعم والحماية الاجتماعية.

طرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

وأعلن البنك المركزي المصري من خلال موقعه الرسمي، أنّ إجمالي قيمة الأذون الخزانة اليوم الأحد، يبلغ 40 مليار جنيه، وموزعة كما يلي:

- أذون خزانة آجل 3 شهور بقيمة 23 مليار جنيه.

- أذون خزانة مدة 9 شهور بقيمة 17 مليار جنيه.

أذون الخزانة البنك المركزي المصري

وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة للحصول على أذون الخزانة مقابل عائد يصل إلى 29.000%، بينما وافق البنك المركزي على متوسط عائد يصل إلى 25.730%.

ويذكر أن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري رفعت أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، في اجتماعها الخامس منذ بداية العام ، وذلك على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، ليكون بالترتيب 19.25%، و20.25%، و19.75%.